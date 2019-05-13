Военно-патриотический слет собрал в Севастополе три сотни кадетов из разных регионов России

13.05.19 12:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 мая. Interfax-Russia.ru - Всероссийский военно-патриотический слет кадетских классов общеобразовательных учреждений, посвященный победе в Великой Отечественной войне, в понедельник открылся в Севастополе.

"Слет проходит уже в 14-й раз, в этом году он посвящен 75-летию освобождению Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Всего в слете принимают участие 268 человек из 14 регионов России", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель оргкомитета слета Сергей Магкаев.

Торжественное открытие прошло на главной площади города, у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Собравшиеся возложили цветы, почтив память погибших, после чего состоялись показательное выступление роты почетного караула, смотр строя и песни команд кадетских классов.

"Наша задача - и патриотическое воспитание, и всестороннее развитие кадетов. Они должны быть грамотными, знать школьные предметы, уметь играть в шахматы, танцевать вальс, петь патриотические песни - вот таких номинаций в программе более 30, каждый кадет может себя в чем-то проявить", - пояснил С.Магкаев.

Кроме того, программа слета включает экскурсии по местам воинской славы, спортивные соревнования со сдачей нормативов комплекса ГТО, олимпиады по общеобразовательным предметам, соревнования по сборке кубика Рубика и 3D-моделированию, творческие конкурсы, встречи с представителями вузов для профориентации.

Всероссийский военно-патриотический слет кадетских классов ежегодного проходит в середине мая в разных городах страны. Севастополь принимает его участников уже в третий раз.

Организаторами слета выступают межрегиональный многопрофильный центр "Петербургское образование" и Санкт-Петербургский международный центр "Образование без границ". Приветствие кадетам в этом году направили замминистра обороны РФ Андрей Картаполов и президент Академии военных наук России Махмут Гареев.