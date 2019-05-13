На музыкальном конкурсе им.Чайковского вручат специальный приз "Памяти Дмитрия Хворостовского"

13.05.19 12:49

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 мая. Interfax-Russia.ru - Специальный приз "Памяти Дмитрия Хворостовского" будет вручён на XVI Международном конкурсе имени П.И.Чайковского, сообщил директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Приз "Памяти Дмитрия Хворостовского" предложили учредить второй человек Метрополитен-оперы Сара Биллингхёрст-Соломон, председатель жюри специальности "Сольное пение", и еще несколько наших друзей из США", - сказал В.Гергиев во время пресс-конференции, посвящённой проведению конкурса.

Он выразил надежду, что обладателем приза станет представитель России.

Обладатель приза получит право выступить в родном городе легендарного певца Д.Хворостовского в Красноярске.

XVI Международный конкурс им. П.И.Чайковского пройдёт с 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге. В числе номинаций конкурса - "фортепиано", "скрипка" "виолончель" и "сольное пение". Впервые конкурсную программу дополнит новая специальность - "духовые инструменты", в рамках которой предусмотрено разделение на две группы - деревянные и медные духовые. На участие в конкурсе было подано рекордное число заявок - 954 заявки из 58 стран мира.

Как сообщалось, Международный конкурс имени П.И.Чайковского пройдёт с 17 по 30 июня. Ранее В.Гергиев выступил с предложением провести заключительный концерт конкурса, который состоится 30 июня, в концертном зале парка "Зарядье".

Международный конкурс имени П. И. Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Проводится с периодичностью раз в четыре года.

В 2011 году конкурс впервые прошел в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.

В России конкурс имеет статус национального достояния отечественной музыкальной культуры.

Д.Хворостовский - российский оперный певец (баритон), родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, народный артист Российской Федерации, лауреат премии "Грэмми" (посмертно). Скончался Д.Хворостовский 22 ноября 2017 года в Лондоне.