Памятник зубру появился в Сочи

13.05.19 12:52

Фото с официального портала города-курорта Сочи

13 мая. Interfax-Russia.ru - Памятник зубру установили на территории вольерного комплекса кордона Лаура в Сочи в честь 95-летия Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова, сообщил директор учреждения Сергей Шевелев.

По его словам, скульптура зубра изготовлена в натуральную величину животного - 2,45 м.

"В июле этого года планируем открыть рядом с ним "Тропу зубра" протяженностью около 200 метров. На ней человек будет находиться как бы в гостях у зубра, он сможет узнать о повадках этих животных, о том, сколько их сейчас у нас живет", - отметил директор заповедника.

Он добавил, что зубр долгие годы обитает в вольерном комплексе Кавказского биосферного заповедника в горах Сочи.

Стабильный рост численности этих животных - одно из основных достижений заповедника, подчеркнул С.Шевелев.

По его словам, сегодня в заповеднике есть очень хорошая материальная база, идет обустройство кордонов, все они обеспечены светом, на Фиште есть Wi-Fi.

В свою очередь, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин рассказал, что заповедник был создан 12 мая 1924 года. "Предполагалось, что в нем будут жить зубры, изначально территория даже называлась - Образцово-показательный зубровый заповедник", - отметил он.

В прошлом веке животные были истреблены из-за воздействия человека.

"Работа по восстановлению популяции зубров на Кавказе шла долгие горы. Добиться устойчивой популяции зубров ученым удалось лишь в 1986 году. Сегодня на особо-охраняемой природной территории обитают 1150 этих мощных животных", - подчеркнул главный научный сотрудник заповедника.