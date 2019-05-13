Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева могут освободить по состоянию здоровья

13.05.19 12:58

© РИА Новости. Владимир Песня

13 мая. Interfax-Russia.ru - Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко не исключил, что после медобследования ученого Виктора Кудрявцева ведомство будет ходатайствовать о его освобождении из-под стражи по состоянию здоровья.

"Возможно, после обследования его будут представлять к освобождению по постановлению правительства номер 3 ("О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений")", - сказал В.Максименко в понедельник "Интерфаксу".

Указанное постановление предусматривает освобождение из-под стражи обвиняемого в преступлении, а также освобождение от наказания осужденного, в случаях выявления у них болезней, препятствующих нахождению в заключении.

Ранее в понедельник адвокат Иван Павлов сообщил "Интерфаксу", что 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене, перевели для медицинского обследования из столичного следственного изолятора "Лефортово" в городскую больницу N20.

В середине апреля адвокат И.Павлов сообщил "Интерфаксу", что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил обеспечить В.Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и "госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения".

В.Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ), он содержался в следственном изоляторе (СИЗО) "Лефортово" в Москве.