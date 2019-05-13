Более 800 боеприпасов времен войны нашли в тайниках "черных копателей" в Белгородской области

13.05.19 13:06

© РИА Новости. Фото пресс-службы МВД РФ

13 мая. Interfax-Russia.ru - Семь схронов боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники УФСБ в Шебекинском районе Белгородской области с начала мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ведомства в понедельник.

"В непосредственной близости от населенных пунктов Муром, Середа, Новая Таволжанка 7 мая было обнаружено 566 единиц боеприпасов различных модификаций. 10 мая обнаружены схроны у сел Шамино, Безлюдовка, Пристень, Коровино, где находился 261 боеприпас", - уточнили агентству в УФСБ РФ по Белгородской области.

По данным ведомства, в тайниках, устроенных предположительно "черными копателями", были сотни миномётных мин, артиллерийских снарядов, взрывателей, гранат производства СССР и Германии, а также одна авиабомба.

Изъятые боеприпасы транспортированы на специальный полигон и уничтожены взрывотехниками ГУ МЧС по Белгородской области.