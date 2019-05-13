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13.05.19 13:08

Липецкие власти установили дополнительные выплаты участникам войны

© РИА Новости. Игорь Зарембо
13 мая. Interfax-Russia.ru - Липецкие ветераны Великой Отечественной войны в честь Дня Победы получат дополнительные региональные выплаты, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Помимо федеральной выплаты в размере 10 тыс. рублей, инвалиды и участники войны, живущие в регионе, получат еще по 5 тыс. рублей. Врио главы региона Игорь Артамонов распорядился выделить необходимые средства из резервного фонда администрации области", - сказал собеседник агентства.

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области, на такую помощь могут рассчитывать 540 человек, они получат ее в течение мая вместе с пенсией.

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