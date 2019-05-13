Собянин отметил схожесть задач, которые приходится решать Москве и Токио

13.05.19 13:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 мая. Interfax-Russia.ru - Задачи, которые стоят перед Москвой, схожи с вызовами, с которыми сталкиваются власти Токио, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Последняя поездка в Токио, которая была 2-3 года назад, показала, что проблемы наших регионов, городов остаются по-прежнему очень схожими. Токио гордится своими метрополитеном, своими дорогами, развязками, но у меня было ощущение, что мы находимся почти на одном уровне решения транспортных проблем, и Москва вкладывает огромные ресурсы для того, чтобы улучшить движение на дорогах, перемещение по нашему мегаполису, агломерации", - сказал С.Собянин в понедельник на заседании совета губернаторов РФ и Японии.

"Мы вместе с вами думаем о том, как человек, выходя из своей квартиры, садится в машину, в автобус, как быстро он доезжает до работы, насколько комфортен этот транспорт, насколько он экологически чистый. Это та проблема, которая является, пожалуй, проблемой номер один для крупных агломераций, для развивающихся территорий", - отметил он.

Еще один вызов, который стоит перед обеими столицами - увеличение доли пожилого населения. На данный момент в Москве проживает 600 тыс. человек старше 80 лет, через несколько лет их будет около 1 млн. Мэр Москвы отметил, что в японских провинциях, регионах такая же ситуация, когда большая часть населения становится все старше.

"Но при этом, разговаривая с людьми старшего поколения, я хорошо вижу, как они стремятся быть активными, востребованными, они не хотят сидеть дома, они хотят жить полноценной жизнью, это наша с вами задача - дать им возможность жить полноценной жизнью, с одной стороны, и, с другой - обеспечить достойное медицинское обслуживание, что чрезвычайно непросто, но эту задачу мы тоже с вами решаем ежедневно", - подчеркнул С.Собянин.

По его словам, на данный момент информационные технологии требуют от властей совершенно других подходов к управлению целыми отраслями, регионом, взаимодействию с населением, поэтому без них уже невозможно выстроить "умный город". "То, что мы делаем, мы делаем не для себя или абстрактного государства, мы делаем в первую очередь для людей, поэтому каждый наш шаг должен быть основан на интересах населения", - подчеркнул С.Собянин.

"Мы должны доводить новые технологии народной демократии, которые бы решали большинство мелких и крупных проблем каждой территории. Без новых технологий, без электронного голосования, без взаимодействия это невозможно выстроить. И это, конечно, еще один вызов, с которым сталкивается каждый сидящий в этом зале", - отметил мэр Москвы.

С.Собянин также подчеркнул, что у Москвы и Токио есть огромное направление сотрудничества по обмену опытом в сфере образования. "Весь мир знает систему школьного японского образования, насколько она конкурента и сильна, но и наши регионы могут рассказать, что делается в этой области", - добавил он.

Совет губернаторов России и Японии проходит в Москве с 13 по 14 мая.