Скульптуры Ростральных колонн отреставрируют на частные средства "Газового клуба"

13.05.19 13:27

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 мая. Interfax-Russia.ru - Скульптуры у подножий Ростральных колонн, символизирующие четыре великие реки России, отреставрируют к осени на частные средства.

"Полная реставрация четырёх скульптур по графику к началу сентября должна быть закончена. Над четырьмя скульптурами будут работать одиннадцать скульпторов. Скульптуры имеют довольно большое количество утрат, так как выполнены из мягкого камня, который не очень выдерживает наш климат. Утраты будут восполнены, скульптуры будут почищены. Все работы будут произведены на месте. Уже началась установка лесов", - сообщил журналистам председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга Сергей Макаров в понедельник.

По его словам, газовое оборудование Ростральных колонн не нуждается в реставрации, так как "находится в идеальном порядке".

С.Макаров напомнил, что косметическая реставрация архитектурных форм Ростральных колонн проводилась в 2013 году, реставрация скульптур - в 2003 году, к 300-летию города. До этого скульптуры неоднократно реставрировали в советские годы.

Реставрационные работы профинансирует Союз предприятий топливно-энергетического комплекса "Газовый Клуб". Сумма вложений не разглашается.

Скульптуры Ростральных колонн символизируют четыре великие реки России: у северной колонны - Волга и Днепр, у южной - Нева и Волхов (1805-1810 гг, скульпторы Жозеф Камберлен и Жак Тибо, каменотес Самсон Суханов).

Волга изображена сидящей женщиной в хитоне. На ее колени наброшен плащ, в левой руке - рог изобилия, правая рука поддерживает кормило.

Днепр - фигура обнаженного бородатого мужчины. Левой рукой он опирается на весло из меди, правой рукой поддерживает кувшин с изливающейся водой. На отставленную в сторону левую ногу наброшена драпировка.

Нева, как и Волга, показана сидящей женщиной в хитоне. На ее колени наброшен плащ. Правой рукой она поддерживает весло, левая рука - на якоре.

Волхов изображен в виде сидящего обнаженного мужчины. В правой руке он держит весло из меди, левая рука - на кувшине с изливающейся водой. Через правое плечо наброшена драпировка.