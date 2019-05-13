Порядка 50 тонн "солдатской каши" раздали в Подмосковье на 9 мая

13.05.19 13:30

© РИА Новости. Павел Львов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Полевые кухни, работавшие 9 мая в Подмосковье, раздали 49 тонн гречневой каши с тушенкой и 195 тысяч кружек сладкого чая в рамках празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба Минпотребрынка региона.

"В этом году за один день было роздано 49 тонн "солдатской каши", 195 000 порций горячего чая и порядка 7 000 гвоздик", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Владимира Посаженникова.

Он отметил, что на ярмарках большой популярностью пользовались сувениры и товары с праздничной символикой, фермерская продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, а рекордсменом продаж стали овощи и фрукты. За четыре дня их реализовано порядка 47 тонн.

"На территории Московской области к празднику "День Победы" было организовано 58 ярмарок, из которых 12 - тематические, посвященные празднику. В рамках мероприятий прошли праздничные обеды, концерты, демонстрация военной техники, тематические выставки, гуляния, вручение цветов, памятных подарков и сувениров", - добавил В.Посаженников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 9 мая будут работать более 100 полевых кухонь, организованных администрациями, службами МЧС России и воинскими частями.