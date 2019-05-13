|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.05.19 13:38
Все районы Курганской области начали сев
"Среднеобластной показатель составляет 11,8% (148,7 тыс. га), у некоторых - результат более внушительный, например, в Целинном районе засеяно 20,8 тыс. га - это 21% к плану", - говорится в сообщении.
Департамент отмечает, что яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 96 тыс. га, что составляет 9,4% от плана. Техническими культурами засеяно 35,5 тыс. га, что составляет 29% запланированного.
Ранее сообщалось, что в текущем году аграриям области предстоит засеять 1,26 млн гектаров. В 2019 году сельхозпроизводители планируют собрать 1 млн 735 тыс. тонн зерна в первоначальном весе.
По итогам 2018 года было намолочено более 1 млн 771 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых составила 17,2 центнера с гектара.
|
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket