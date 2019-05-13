Все районы Курганской области начали сев

13.05.19 13:38

© РИА Новости. Сергей Венявский

13 мая. Interfax-Russia.ru - Все муниципальные образования Курганской области приступили к севу яровых культур, сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса региона в понедельник.

"Среднеобластной показатель составляет 11,8% (148,7 тыс. га), у некоторых - результат более внушительный, например, в Целинном районе засеяно 20,8 тыс. га - это 21% к плану", - говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 96 тыс. га, что составляет 9,4% от плана. Техническими культурами засеяно 35,5 тыс. га, что составляет 29% запланированного.

Ранее сообщалось, что в текущем году аграриям области предстоит засеять 1,26 млн гектаров. В 2019 году сельхозпроизводители планируют собрать 1 млн 735 тыс. тонн зерна в первоначальном весе.

По итогам 2018 года было намолочено более 1 млн 771 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых составила 17,2 центнера с гектара.