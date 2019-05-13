Польша выдала России обвиняемого в разбойном нападении, совершенном в Сургуте 15 лет назад

13.05.19 13:55

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 мая. Interfax-Russia.ru - Гражданина РФ, обвиняемого в разбойном нападении 15-летней давности, экстрадировали из Польши в Россию, сообщил в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Гедевана Куталиа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)",- сказал А.Куренной.

По версии следствия, в августе 2004 года Г.Куталиа с сообщниками, обладая информацией о наличии у потерпевшей особо крупной суммы денег от продажи недвижимости, выбросили ее из автомашины и похитили у нее более 1 млн рублей, после чего уехали с места происшествия на заранее подготовленном автотранспорте.

По данным "Интерфакса", нападение было совершено в Сургуте.

"Поскольку Куталиа скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск",- добавил представитель надзорного ведомства.

В октябре 2018 года обвиняемого задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.