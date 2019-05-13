Один пострадавший в результате авиакатастрофы в "Шереметьево" будет выписан из клиники в понедельник

13.05.19 14:21

© РИА Новости. Евгений Одиноков

13 мая. Interfax-Russia.ru - Девять пострадавших в результате авиакатастрофы 5 мая в аэропорту "Шереметьево" продолжают лечение в клиниках, из них двое в тяжелом состоянии. Один пострадавший будет выписан в понедельник, сообщает Минздрав.

"Один пострадавший, проходивший лечение в клинике ФМБА, сегодня будет выписан из медучреждения в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным пресс-службы, в НИИ Вишневского Минздрава России продолжают находиться четверо пострадавших, один из которых - в тяжелом состоянии, ближе к средней степени тяжести, три пациента - "в состоянии средней степени тяжести, близком к удовлетворительному".

В НИИ Вишневского при этом сообщили "Интерфаксу", что пациентка в тяжелом состоянии "пока находится в палате реанимации и интенсивной терапии, но состояние улучшается, и в ближайшее время ожидается ее перевод в отделение".

В НИИ Склифосовского остается одна пациентка в тяжелом, но стабильном состоянии и в сознании. Состояние четверых членов экипажа оценивается по тяжести как среднее, близкое к удовлетворительному, сообщает министерство.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек. Всего на борту было 78 человек.

В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказ техники, погодные условия и другие.