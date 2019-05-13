Госдума рассмотрит в четверг законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

13.05.19 14:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект спикеров Думы и Совета Федерации Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"В четверг в первом чтении предполагается также рассмотреть важный законопроект, который внесли спикеры обеих палат, который касается мер государственной поддержки семей с детьми. Это законопроект, который непосредственно направлен на реализацию Послания президента. Президент поставил очень серьезные задачи по оказанию поддержки семьям с детьми, в первую очередь через вопросы, связанные с обеспечением определенных льгот по жилье", - сказал А.Исаев журналистам в понедельник.

Ранее В.Володин отметил, что законопроект направлен на реализацию Послания президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей.

По словам В.Володина, необходимые на эти цели средства уже предусмотрены. Он отметил, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок, отметил он.

А.Исаев также пояснил журналистам, что поправки вносятся в законодательство, которое регулирует материнский капитал, поправки наделят правительство правом ввести соответствующие дополнительные льготы.

"Почему это необходимо через внесение изменений (в законодательство)? Вносятся изменения в закон, который регулирует материнский капитал, там есть общие положения, что соответствующие выплаты освобождены от подоходного налога. Внесение изменений в этот закон означает, что те выплаты, которые будут установлены правительством в соответствии с посланием президента, также будут освобождаться от подоходного налога", - сказал А.Исаев.

Инициативу, внесенную в Госдуму В.Володиным и В.Матвиенко, поддержали и депутаты от других политических фракций. Законопроект позволит оказать помощь семьям, взявшим ипотечный кредит для покупки жилья, после рождения у них третьего или последующих детей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по законопроекту, предусматривающему возможность выделения из бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита для семей с тремя и более детьми.

"Минфину России, Минтруду России, Минстрою России и Минюсту России представьте предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на оказание помощи семьям, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 г. в таких семьях третьего или последующих детей", - сообщалось 25 апреля на сайте кабмина.

Поручения даны по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2018 году. Срок исполнения поручений - до 5 июня текущего года.

Как сообщалось, президент РФ, оглашая в феврале Послание Федеральному Собранию, предложил в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

"Еще одно решение прямого действия: с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", - сказал В.Путин.

Он отметил, что предлагает это сделать задним числом - с 1 января 2019 года.