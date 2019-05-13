Песков: вопрос приостановки эксплуатации SSJ-100 - прерогатива Минтранса

13.05.19 14:36

© РИА Новости. Максим Блинов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Кремль не имеет полномочий поднимать вопрос о прекращении эксплуатации тех или иных видов техники, в том числе самолетов SSJ-100, это находится в компетенции Минтранса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я еще раз повторяю, что Кремль не имеет полномочий ставить вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной", - сказал он журналистам.

По его словам, "эта тема, безусловно, должна комментироваться, и эти вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов, специализированных ведомств, и в первую очередь это, конечно, Минтранс России".

Так Д.Песков ответил на вопрос о том, не считают ли в Кремле возможным поднять тему приостановки эксплуатации SSJ-100 на фоне участившейся отмены рейсов, осуществляемых этими самолетами.