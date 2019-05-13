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13.05.19 14:40
Более 245 тысяч человек приняли участие в акции "Лес Победы" в Подмосковье
"По предварительным данным высажено более 1,24 млн новых кустарников и деревьев: лип, каштанов, кленов, рябин, яблонь, вишен, груш, туй, берез, ив, бересклетов, а также кустов сирени и жасмина. В акции приняло участие более 245 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в этом году акцент был сделан на цветущие деревья и кустарники.
Главной площадкой стало Одинцово, в центре города участники акции высадили аллею сирени.
В пресс-службе ведомства уточнили, что акция проводится в седьмой раз, за время проведения предыдущих акций "Лес Победы" в регионе высажено почти 6 млн зеленых насаждений, а с учетом осенней акции "Наш лес. Посади свое дерево" - более 14,4 млн.
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