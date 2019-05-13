Состязания по ловле рыбы и мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Корюшка идет"

13.05.19 14:48

© РИА Новости. Александр Гальперин

13 мая. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Корюшка идет" впервые пройдет в Новой Ладоге в Волховском районе Ленинградской области 18 и 19 мая.

Как сообщил начальник отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны СЗТУ Федерального агентства по рыболовству Олег Шелякин, на берегу реки Волхов пройдут состязания по ловле рыбы.

"К лову будут приниматься все виды рыб, добыча которых не запрещена. Сейчас запрещен вылов леща, хариуса, судака и щуки. Если такие попадутся, участник обязан отпускать их в целости и сохранности", - сказал О.Шелякин журналистам в понедельник.

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по приготовлению блюд из корюшки. На ярмарке производители Ленобласти и соседних регионов представят рыбную продукцию: корюшку, ряпушку, карпа, щуку, леща, судака, форель, осетр и экзотический клариевый сом. Кроме того, можно будет приобрести редкие виды рыб: кету, миногу, хариуса, налима и сельдь.

По словам организаторов, в Новой Ладоге будет работать ярмарка ремесел и выставочное пространство "Аллея художников", где можно будет приобрести картины. На концертной площадке развернется музыкальное шоу "От классики до современности".

По словам зампредседателя комитета по культуре Ленинградской области Ольги Мельниковой, для гостей фестиваля выступят Максим Леонидов и победитель шоу "Голос" Петр Захаров.

В свою очередь руководитель ГБУ Ленинградской области "Информационно-туристский центр" Ольга Голубева отметила, что фестиваль, предварительно, посетят около 10 тыс. человек. Для посетителей мероприятия организованы шаттлы от Ладожского вокзала до Новой Ладоги, а также от станции "Волхов".

Как сообщил зампредседателя комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александр Варенов, в этом году ход корюшки на Ладоге был запоздалым. Тем не менее, к настоящему времени областным предприятиям удалось добыть 750 тонн рыбы.

"На конец года мы ожидаем порядка 900-950 тонн", - сказал А.Варенов.