Первые резиденты появились в ТОР Прокопьевска в Кемеровской области

13.05.19 14:56

© РИА Новости. Александр Гальперин

13 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство экономического развития РФ присвоило статус резидентов ТОР "Прокопьевск" и "Юрга" четырем компаниям, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Первые резиденты появились в ТОР "Прокопьевск" - это компании ООО "Трансинтермаш", ООО "Прокопьевский литейно-механический завод" и ООО "Лего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что статус резидента ТОР "Юрга" получило НАО "Томский машиностроительный завод" (ТМЗ), которое планирует наладить серийный выпуск экскаваторов класса "Амфибия".

Ранее сообщалось, что инвестиции в этот проект оцениваются в 750 млн рублей. Директор и единственный акционер АНО Юрий Коваль ранее пояснял, что экскаваторы класса "Амфибия" эксплуатируются на обводненных участках, "где невозможно применение экскаваторов на простой ходовой части". Предполагается, что предприятие по выпуску таких экскаваторов в Юрге выйдет на полную мощность в 2024 году и будет производить 10-15 экскаваторов в месяц.

ООО "Трансинтермаш" намерено наладить в Прокопьевске выпуск составных полимерно-металлических конвейерных роликов, основное преимущество которых, по сравнению с металлическими, состоит в меньшем весе. Как ожидается, это позволит снизить потребление электроэнергии, при этом ресурс надежности будет выше в несколько раз. Инвестиции в проект оцениваются в 23 млн рублей. По оценкам "Трансинтермаша", потребность предприятий Кемеровской области в конвейерных роликах составляет 40-50 тыс. штук в год. В масштабах РФ годовая потребность составляет 1-1,5 млн штук в год.

ООО "Прокопьевский литейно-механический завод" намерено организовать производство отливок из черных и цветных сплавов по технологии литья по газифицированным моделям. Инвестиции в проект оцениваются в 7 млн рублей.

ООО "Лего" намерено наладить выпуск кирпича нового поколения. Как поясняла на инвестсовете в марте представитель компании, "главное преимущество лего-кирпича в том, что его кладкой может заниматься любой". "В кирпиче предусмотрено два направляющих отверстия, которые чуть выступают над поверхностью. За счет этого нижний кирпич слегка входит в верхний. Это обеспечивает надежную кладку даже без применения цемента. Вместо него используется специальный клей, поэтому при желании стену из лего-кирпича можно даже не штукатурить", - отмечала она.