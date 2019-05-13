Доходы губернатора Пензенской области в 2018 году превысили 5 млн рублей

13.05.19 14:58

© РИА Новости. Антон Денисов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обнародовал сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год.

Согласно информации, размещенной на официальном портале регионального правительства, в прошлом году глава региона заработал 5 млн 240 тыс. 573,63 рублей (в 2017 году - 5 млн 108 тыс. 195,06 рублей).

В его собственности находятся три земельных участка площадью 33 630 и 953 кв. метров, жилой дом площадью 408 кв. м., 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. м. и гараж площадью 19,8 кв. м.

Супруга И.Белозерцева в прошлом году заработала 199 тыс. 945,42 рублей (в 2017 году - 223 тыс. 841,82 рублей).

В ее собственности находится 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. м. и легковой автомобиль "Тойота".