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13.05.19 15:01

Погибший хозяин квартиры под Ростовом, где взорвался газ, не имел договора с газовиками

© РИА Новости. МЧС РФ
13 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал "человеческий фактор" в качестве основной причины взрыва газа в одном из домов поселка Чистоозерное, где погибли два человека, в том числе и сам предполагаемый виновник ЧП.

"Человек, который погиб, вел специфический, асоциальный образ жизни, на это жаловались соседи, с которыми я (...) встречался. У него не было заключено соглашения на обслуживание (внутридомового газового оборудования). С этим тоже разбираются. (...) Но тут очевидный человеческий фактор, халатность", - сказал журналистам губернатор, слова которого приведены на сайте правительства региона.

По его словам, газовики в марте проверяли состояние газового оборудования, оборудование внутри квартир, разводящие сети, произвели опрессовку.

"Как говорят сами жильцы, в этой части газовики свою часть выполняли", - уточнил В.Голубев.

В то же время губернатор отметил, что намерен провести отдельную работу с полицией в связи с этим происшествием.

"Я обязательно послушаю доклады полиции, областного и районного руководства отдельно по этому дому. Жители дома действительно высказывали мнение, что полиция реагировала, но мер было недостаточно, чтобы успокоить этого человека. Возможно, это и есть причина, когда человек чувствует себя безнаказанно. С полицией будет отдельная работа", - добавил В.Голубев.

Как сообщалось, в ночь на 12 мая в одной из квартир 16-квартирного жилого дома в Каменском районе Ростовской области взорвался бытовой газ. В результате два человека погибли, еще столько же госпитализировано.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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