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13.05.19 15:09

В Думу внесен законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией

© РИА Новости. Евгений Одиноков
13 мая. Interfax-Russia.ru - Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о праздновании 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией.

Соответствующая инициатива размещена в понедельник в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроектом предлагается дополнить перечень дней воинской славы, закрепленных в Федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России" новым днем воинской славы: 3 сентября - День Победы над милитаристской Японией (1945 год).

В документе депутаты обращают внимание, что в числе памятных дат в действующем федеральном законе значится только "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Это, как отмечается в пояснительной записке, "является недостаточным, поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена".

"Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается также, что "Акт о безоговорочной капитуляции не дает никакой возможности предъявлять какие-либо новые претензии ни победителям к побежденным, ни побежденным к победителям".

"Также важно подчеркнуть указание в наименовании праздника именно на "милитаристскую Японию", то есть на политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны", - считают парламентарии.

Они указывают, что "данная инициатива крайне важна для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, восстановления исторической справедливости, обеспечения должного уважения к нашим предкам, отдавшим свои жизни в борьбе против фашизма и милитаризма, воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине".

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