Вокзал и аэропорт Тюмени эвакуировали из-за найденных бесхозных предметов

13.05.19 15:21

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 мая. Interfax-Russia.ru - Эвакуация пассажиров железнодорожного вокзала и аэропорта "Рощино" проходит в понедельник в Тюмени, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Между тем источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что эвакуация связана с поступившими сообщениями о бесхозных предметах.

Ранее сообщалось, что в понедельник по этой же причине были эвакуированы посетители четырех торговых центров в Тюмени.

Также стало известно, что 13 мая эвакуация аэропорта и других городских объектов проводилась в Волгограде. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

Причиной стали анонимные звонки о минировании.

"В настоящее время анонимные сообщения о минировании поступили на телефоны семи объектов. Проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на местах работают сотрудники экстренных служб.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.