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13.05.19 15:21
Вокзал и аэропорт Тюмени эвакуировали из-за найденных бесхозных предметов
Между тем источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что эвакуация связана с поступившими сообщениями о бесхозных предметах.
Ранее сообщалось, что в понедельник по этой же причине были эвакуированы посетители четырех торговых центров в Тюмени.
Также стало известно, что 13 мая эвакуация аэропорта и других городских объектов проводилась в Волгограде. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.
Причиной стали анонимные звонки о минировании.
"В настоящее время анонимные сообщения о минировании поступили на телефоны семи объектов. Проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на местах работают сотрудники экстренных служб.
"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.
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