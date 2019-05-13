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13.05.19 15:31
Аэропорт, вокзал и несколько ТЦ Ижевска эвакуировали после сообщений о минировании
В обследовании мест происшествия участвуют сотрудники вневедомственной охраны и саперы ОМОН.
Между тем информированный источник сообщил агентству, что поступили сигналы о минировании аэропорта Ижевска, железнодорожного вокзала и нескольких торговых центров, везде проводилась эвакуация.
В пресс-службе Ижевского региона Горьковской железной дороги агентству сообщили, что движение поездов на станции выполняются по графику. Комментарий пресс-службы "Ижавиа" агентству получить оперативно не удалось.
Ранее в столице еще одного из регионов Поволжья - Чебоксарах также проводилась эвакуация посетителей нескольких торговых центров.
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