Аэропорт, вокзал и несколько ТЦ Ижевска эвакуировали после сообщений о минировании

13.05.19 15:31

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

13 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления Росгвардии по Удмуртии в понедельник проверяют информацию о взрывных устройствах, якобы заложенных в ряде объектов, посетители эвакуированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления.

В обследовании мест происшествия участвуют сотрудники вневедомственной охраны и саперы ОМОН.

Между тем информированный источник сообщил агентству, что поступили сигналы о минировании аэропорта Ижевска, железнодорожного вокзала и нескольких торговых центров, везде проводилась эвакуация.

В пресс-службе Ижевского региона Горьковской железной дороги агентству сообщили, что движение поездов на станции выполняются по графику. Комментарий пресс-службы "Ижавиа" агентству получить оперативно не удалось.

Ранее в столице еще одного из регионов Поволжья - Чебоксарах также проводилась эвакуация посетителей нескольких торговых центров.