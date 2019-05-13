Более тысячи участников Всероссийского библиотечного конгресса встретились под Тулой

13.05.19 15:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 мая. Interfax-Russia.ru - Порядка 1,2 тыс. человек из 80 регионов России и 15 зарубежных стран принимают участие во Всероссийском библиотечном конгрессе, который открылся в понедельник в Туле, сообщила пресс-служба облправительства.

"Проведение Конгресса в Тульской области даст новый импульс развитию библиотек нашего региона и всей страны. Тем более, что есть поручение президента России, в том числе в рамках нацпроекта по культуре, - обеспечить муниципальные библиотеки классической и современной литературой, литературой для детей, поддерживать авторов детских книг", - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии форума.

Глава региона вручил двум муниципальным библиотекам в Чекалине и Дубне сертификаты по 500 тысяч рублей каждый. Эти средства пойдут на покупку мультимедийного оборудования и пополнение фондов необходимыми изданиями, в том числе - классической литературой и книгами для детей.

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев вручил тульскому губернатору знак "Тула - библиотечная столица России 2019 года".

В форуме принимают участие руководители национальных библиотек России - Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, руководители всех федеральных библиотек, центральных библиотек субъектов РФ, а также музейные работники, педагоги, преподаватели вузов и представители книжного бизнеса. В рамках конгресса будет обсуждаться Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России до 2025 года.

Для специалистов пройдут обучающие мероприятия - "Школа комплектатора", "Школа библиотечного блогера", "Школа реставратора". Будет работать выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек.

Форум завершится 17 мая.

Всего по данным Минкультуры в регионе насчитывается более 1 тыс. библиотек, из них 411 общедоступных, 614 в учебных заведениях, 11 библиотек в учреждениях УФСИН.