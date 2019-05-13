Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

13.05.19 15:39

© РИА Новости. Виталий Тимкив

13 мая. Interfax-Russia.ru - Минтруд России разработал пакет законопроектов о проведении эксперимента, согласно которому в отдельных регионах работодатели по своему выбору вместо устройства к себе на работу инвалида смогут вносить компенсационную выплату, параллельно с этим вводятся крупные штрафы для юридических лиц за нарушения в этой сфере.

"С целью установления дополнительного способа выполнения квоты в "пилотных" регионах предусматривается введение компенсационной выплаты, что позволит работодателям не искать "обходных" путей для выполнения квоты", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Эксперимент будет проходить в Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях, а также в Якутии.

Сейчас выполнить квоту по приему на работу инвалидов можно лишь одним путем - непосредственно трудоустроить у себя человека с инвалидностью. Однако такой механизм, отметили в Минтруде, "вызывает много нареканий" как у работодателей, так и у государства. Для работодателей он неудобен и неоднозначен в выполнении, а создаваемые при этом рабочие места в значительной мере не соответствуют потребностям инвалидов.

Исправить ситуацию предлагается введением возможности для работодателя не создавать рабочее место, а заплатить вместо этого компенсацию. Деньги будут поступать в специальный фонд содействия трудоустройству инвалидов - такие фонды, согласно пояснениям Минтруда, создадут в каждом регионе, где будет проходить эксперимент.

В свою очередь, фонд сможет направить собранные деньги на профессиональное обучение и подготовку инвалидов, организацию стажировок и переустройство рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

Выполнить свое обязательство по исполнению квоты в "пилотных" регионах можно будет частично: на часть мест устроив инвалидов, а за остальную часть мест - внеся компенсационную выплату.

Размер выплаты за одно рабочее место предлагается установить в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в РФ (в случае, если региональный прожиточный минимум выше федерального, то - в размере регионального минимума).

Параллельно Минтруд предлагает увеличить штрафы для работодателей, которые не принимают на работу инвалидов и не платят деньги. Для таких случаев ведомство предусмотрело поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым, говорится в пресс-релизе, максимальный штраф для должностных лиц вырастет вдвое (с 10 до 20 тыс. рублей) и появится ответственность для юридических лиц - в размере от 150 до 300 тыс. рублей.

Проведение эксперимента запланировано на пять лет - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года, уточняют в сообщении Минтруда.

Сейчас регионы устанавливают квоту на прием инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочного числа работников для организаций численностью более 100 человек, и в размере не выше 3% - для организаций, где работает от 35 до 100 человек.