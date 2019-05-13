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13.05.19 15:43

Более 50 социальных объектов возвели в Сочи за 10 лет

© РИА Новости. Илья Питалев
13 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Сочи Анатолий Пахомов подвел итоги своей трудовой деятельности за 10 лет.

"10 лет назад одной из важных задач было приведение города к единому архитектурному облику. Я встречался с собственниками домов, которых убеждал, что благоустройство придомовой территории важно для имиджа Сочи", - сказал градоначальник в интервью агентству "Интерфакс-Юг".

"Основная масса наших жителей заслуживает огромную благодарность за приведение города к единому архитектурному облику", - подчеркнул он.

По словам А.Пахомова, в 2009 году в Сочи не было своего автопарка, автобусы стояли во дворах. Власти эту проблему решили - вернули ПАТП (пассажирское автотранспортное предприятие) N6 городу.

Мэр отметил, что сегодня в Сочи большой и современный подвижной пассажирский состав. В автобусах, большинство из которых теперь доступны и для маломобильных граждан, установлены видеокамеры, телевизоры, кондиционеры. Все водители имеют несколько комплектов экипировки.

"За 10 лет в городе построено 12 школ, 30 детских садов, около 10 парков и скверов, а также три набережные - на улице Конституции, в поселках Лазаревское и Мамайка", - сказал А.Пахомов.

Кроме того, в городе создали большую прогулочную зону от ЖД вокзала к Морвокзалу по Навагинской улице с выходом на Приморскую набережную.

Полный текст интервью с мэром Сочи А.Пахомовым размещен на сайте "Интерфакс-Россия".

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