Медведев поручил проверить требования к безопасности в школах после инцидента в Казани

13.05.19 15:51

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам провести анализ существующих требований ко входу в школы и обеспечению безопасности детей после инцидента в Казани.

"Я смотрю, у нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось. Там без тяжких последствий, но, тем не менее, нужно проанализировать ещё раз те требования, которые существуют, по входу в школу, по обеспечению защиты, безопасности", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что надо посмотреть, как работают действующие правила. "Если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает. Это, конечно, может быть и разгильдяйство обычное, но, может быть, чего-то и не хватает", - сказал премьер.

"Попросил бы вместе с коллегами, вместе с МВД, вместе с министерством просвещения все это проанализировать и мне доложить", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что утром 13 мая 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, пришел в гимназию N7 Казани, зашел в класс, достав оружие, сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение.

По информации МВД, в 10:54 мск 13 мая на телефон 112 поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10 класса гимназии N7 Казани, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД по Казани, экипажи ППС, начальник полиции МВД по РТ, заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по РТ.

"Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал. В настоящее время с подростком работают сотрудники МВД", - говорится в сообщении.

По сведениям информированного источника, у 17-летнего подростка, который учится в 10Б, был с собой муляж пистолета. Это обнаружили полицейские, которые задержали школьника.

Никто из захваченных школьников, включая самого нападавшего, не пострадал, "у нескольких детей был испуг".

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы школьников, сообщается на сайте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении, добавили в СКР.