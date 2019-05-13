Пассажиропоток аэропорта Симферополя вырос в период майских праздников на 4%

13.05.19 15:53

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

13 мая. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Симферополя с 1 по 12 мая обслужил более 134 тыс. пассажиров, что на 4% больше, чем за такой же период 2018 года, сообщает пресс-служба авиаузла в понедельник.

Так, самолетами прибыли в Крым 67,9 тыс. пассажиров, вылетели около 66,2 тыс.

"Рекордное число пассажиров на праздники аэропорт обслужил 5 мая, когда принял и отправил 13 тыс. 234 человека за сутки", - говорится в пресс-релизе.

Количество регулярных пассажирских рейсов по сравнению с майскими праздниками прошлого года выросло в текущем году на 7% - почти до 500.

"Среди авиакомпаний больше всего пассажиров с начала мая через аэропорт перевезли "Уральские авиалинии". В тройку лидеров по пассажиропотоку вошли также авиакомпании "Аэрофлот" и "Глобус", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, симферопольский аэропорт в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек.