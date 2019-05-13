|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.05.19 15:53
Пассажиропоток аэропорта Симферополя вырос в период майских праздников на 4%
Так, самолетами прибыли в Крым 67,9 тыс. пассажиров, вылетели около 66,2 тыс.
"Рекордное число пассажиров на праздники аэропорт обслужил 5 мая, когда принял и отправил 13 тыс. 234 человека за сутки", - говорится в пресс-релизе.
Количество регулярных пассажирских рейсов по сравнению с майскими праздниками прошлого года выросло в текущем году на 7% - почти до 500.
"Среди авиакомпаний больше всего пассажиров с начала мая через аэропорт перевезли "Уральские авиалинии". В тройку лидеров по пассажиропотоку вошли также авиакомпании "Аэрофлот" и "Глобус", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, симферопольский аэропорт в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек.
|
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket