Аэропорт Тюмени возобновил работу после эвакуации

13.05.19 16:20

© РИА Новости. Сергей Русанов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Рощино" в Тюмени после проведенной в понедельник эвакуации пассажиров возобновил свою работу, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Тюменского линейного отдела МВД на транспорте.

"Аэропорт начал работать в штатном режиме в 17:27 (15:27 мск)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что проведенная эвакуация не повлияла на вылет самолетов.

"Все самолеты вылетали по расписанию", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Тюмени из-за сообщений о бесхозных предметах были эвакуированы пассажиры железнодорожного вокзала, аэропорта "Рощино", а также посетители нескольких торговых центров.

Железнодорожный вокзал возобновил работу в 16:30 (14:30 мск), задержек поездов не было.