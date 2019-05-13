Путин ознакомился с работой Казанского авиазавода им. Горбунова

13.05.19 17:03

© РИА Новости. Алексей Никольский

13 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин посетил производственные цеха Казанского авиазавода имени Горбунова - филиала ПАО "Туполев".

Глава государства осмотрел лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей. В частности, здесь ему продемонстрировали этапы производства центральной самолетной балки стратегического бомбардировщика Ту-160 и рассказали о ряде производственных новшеств.

Руководство предприятия сообщило, что ряд технологий были утрачены в 1990-х годах, а сейчас их удалось не только восстановить, но и усовершенствовать, в разы сократив производственный процесс.

Во время осмотра цехов В.Путина сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также руководители предприятий.

Главе государства также продемонстрировали работу нового станка для обработки материалов. Он появился на заводе в рамках масштабной программы импортозамещения.

Генеральный директор группы компаний "Стан" Максим Гущин рассказал, что станок обладает максимальными компетенциями и позволяет обрабатывать деталь в одну установку, исключая циклическую обработку, что тоже значительно укорачивает процесс создания самолета.

В одном из цехов Казанского авиационного завода В.Путину показали цифровые трехмерные модели агрегатов самолетов, которые выпускает завод. Здесь же глава государства смог познакомиться с тем, как по одной из таких моделей собирают агрегат будущего самолета.