14.05.19 06:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Визит южнокорейской бизнес-миссии в Забайкальский край состоится в конце мая, говорится в сообщении Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

В преддверии визита АПИ организует в Сеуле встречи делегации правительства Забайкальского края с представителями бизнеса Республики Корея.

"Мы (АПИ - ИФ) готовы оказать поддержку дальневосточным регионам по активизации взаимоотношений с корейскими партнерами. Для удобства взаимодействия с корейским бизнесом в Сеуле работает представитель нашего агентства. АНО АПИ совместно с КОТРА запустили два года назад Центр поддержки корейских инвесторов. Среди перспективных направлений взаимодействия мы видим целый ряд направлений", - приводятся в сообщении слова гендиректора АПИ Леонида Петухова.

В середине февраля в Сеуле прошел третий День корейского инвестора. Одним из мероприятий стал круглый стол по вопросам реализации инвестиционных проектов и поддержки бизнеса на Дальнем Востоке России. В форуме приняли участие 22 корейские компании, представляющие порядка 10 отраслей экономики и работающие в сферах энергетики, сельского хозяйства, медицины, логистики, экологии, финансов и легкой промышленности, судостроения и рыбной отрасли и по другим направлениям.