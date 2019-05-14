Погода на Камчатке побила рекорд тепла 35-летней давности

14.05.19 06:30

© РИА Новости. Максим Блинов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Необыкновенно теплая погода на Камчатке побила рекорд 1984 года, сообщает Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, где подвели климатические итоги первой декады мая.

"2 мая днем температура воздуха в Петропавловске-Камчатском превысила значения абсолютного максимума за многолетний период наблюдений. Теперь он составляет +14,4 градусов. Прежний рекорд был равен +13 градусов и оставался неизменным с 1984 года", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, такое потепление было связано с воздействием циклона, который приближался к полуострову от Японских островов.

"В первой декаде мая по всем районам Камчатского края температура воздуха превышала климатическую норму. К концу декады в центральных районах среднесуточная температура воздуха повысилась до +5 градусов, а в дневные часы воздух прогревался до +17,+22 градусов", - сказано в сообщении.