Более 120 человек эвакуированы из шахты в Кузбассе из-за сбоя в работе вентилятора

14.05.19 06:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 мая. Interfax-Russia.ru - Работники шахты "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz) эвакуировались из забоя после отключения главного вентилятора, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" осведомленный источник.

"Из шахты вышли все сотрудники шахты. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что остановка вентилятора произошла около полуночи (20:00 мск), в течение получаса вентилятор был запущен, тем не менее, работников было решено вывести на поверхность. В настоящее время проводится проветривание шахты.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что на место происшествия выезжали подразделения горноспасателей.

Как сообщалось, в момент отключения вентилятора в шахте находился 121 работник предприятия.