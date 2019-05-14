Рейс авиакомпании "Азимут" из Новосибирска в Ростов на SSJ-100 отменен из-за неприбытия резервного борта

14.05.19 06:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 мая. Interfax-Russia.ru - Пассажиры рейса А4 220 авиакомпании "Азимут", которые должны были улететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону на самолете SSJ-100, остаются в пункте вылета, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"В 6 утра (02:00 мск) авиакомпания приняла решение об отмене рейса из-за неприбытия резервного воздушного судна, сейчас мы разбираемся в ситуации. Скорее всего, пассажиров отправят в пункт назначения другими рейсами", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, вылет SSJ-100 из Новосибирска был назначен на 04:45 мск в понедельник, однако из-за неисправности воздушного судна был отложен. На рейс зарегистрировано более 90 пассажиров", - сказали в прокуратуре.

Флот авиакомпании "Азимут" состоит только из машин SSJ-100.