Машиностроительный техникум горит в Иркутске

14.05.19 06:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Пожар возник в Машиностроительном техникуме в на ул. Рабочего штаба в Иркутске во вторник, из здания эвакуированы люди, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 10:41 по местному времени сработала пожарная сигнализация, эвакуировано 120 учащихся и 30 человек персонала. Очаг пожара - в подвальном помещении", - сказал представитель ведомства.

По уточненным данным, площадь пожара составила 70 кв. метров, погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара участвует 54 человека и 14 единиц техники.