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14.05.19 09:48

Фестиваль "Российская студвесна" откроется в Перми

Фото Юлии Поповой/сайт Российской студенческой весны
14 мая. Interfax-Russia.ru - XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" откроется в Перми вечером во вторник, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе фестиваля.

"Церемония открытия назначена на 18:00 и пройдет на стадионе "Молот" им. В.Н. Лебедева", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, национальный финал "Российской студенческой весны" в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Перми. В апреле прошли региональные отборочные этапы, участники которых представили жюри свои работы по семи направлениям: танец, музыка, театр, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная концертная программа. Лучшие творческие коллективы вошли в региональные делегации и выступят в финале фестиваля.

В финале "Студенческой весны" в Перми примут участие 3 тыс. представителей 75 регионов России. Всего финалисты фестиваля подали 905 заявок на участие - это почти на 15% больше, чем в 2018 году. Кроме того, 370 студентов станут волонтерами финала "Российской студвесны".

Оценивать студентов будут около 40 челнов жюри, в том числе обладатели Grammy, "Золотой маски" и ТЭФИ. За время фестиваля членам жюри предстоит оценить более 1 тысячи работ, больше всего - 257 выступлений - заявлено в "Музыкальном" направлении.

Конкурсные испытания пройдут на сцене "Дворца молодежи", в Большом зале Пермской краевой филармонии, Пермском театре юного зрителя, в Библиотеке им. Горького, Пермском академическом театре "Театр" и Пермском доме народного творчества "Губерния".

Церемония закрытия фестиваля состоится 18 мая во дворце спорта "Молот" им. В.Н. Лебедева. Открытие и закрытие "Студенческой весны" впервые в истории фестиваля будут транслировать в интернете.

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит с 1993 года. Отборочные этапы проводят в учебных заведениях регионов России, затем в городах, а после этого - на региональном уровне, по итогам которого формируется региональная делегация для участия в "Студенческой весне" на федеральном уровне.

Учредителями фестиваля в этом году выступают правительство Пермского края, общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". Фестиваль проводится при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

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