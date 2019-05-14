Комитет Госдумы предложил уточнить сроки третьего этапа амнистии капиталов

14.05.19 08:31

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 мая. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о проведении в РФ третьего этапа амнистии капиталов, при этом предлагается уточнить сроки ее проведения.

Согласно депутатской поправке, одобренной на заседании комитета, амнистия пройдет с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Исходя из принятого Госдумой в первом чтении законопроекта, предполагалось, что амнистия пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Пакет законопроектов о проведении в РФ третьего этапа амнистии капиталов был внесен в Госдуму в апреле. Он предполагает возможность добровольного декларирования имущества, контролируемых иностранных компаний (КИК), счетов в иностранных банках при выполнении ряда условий. Новые условия прописаны в основном законопроекте. "Если человек хочет воспользоваться гарантиями в отношении своих зарубежных счетов, то есть освобождение от санкций в части нарушения валютного законодательства, то все деньги со всех счетов должны быть переведены на счета в российские банки на территории в РФ. То есть нужна репатриация капиталов", - пояснял ранее замминистра финансов Илья Трунин. По его словам, если декларант хочет задекларировать свое имущество, в частности, КИКи, то для того, чтобы воспользоваться предусмотренными освобождениями, эти компании должны быть перерегистрированы в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и в Приморском крае.

Согласно графику работы Госдумы, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, основной закон о налоговой амнистии планируется рассмотреть во втором чтении 15 мая.

Первый этап амнистии капиталов прошел в России в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.