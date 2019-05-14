Врио губернатора Сахалина обязал местные власти организовать уборку травы для предотвращения пожаров

14.05.19 08:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 мая. Interfax-Russia.ru - С середины апреля на Сахалине зарегистрировано 11 лесных пожаров, основной причиной которых стали возгорание сухой травы и мусора вблизи населенных пунктов, сообщает пресс-служба областного центра.

"Пожароопасный сезон в регионе объявлен с 15 апреля, а с 1 мая - на землях лесного фонда. Однако большинство районов требованиями противопожарной безопасности пренебрегло", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 11 лесных пожаров на территории области, 16 муниципалитетов получили предупреждения о недопустимости нарушений требований противопожарной безопасности.

"С сегодняшнего дня главы муниципальных образований несут за это личную ответственность. Те, кто не устранит проблемы, являются потенциальными виновниками пожаров. Основные причины возгораний - трава и мусор. Нужно сделать элементарные вещи - скосить и убрать. Никаких выходных дней не будет", - цитирует пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Лимаренко.

В регионе будет усилен общественный контроль над пожарной обстановкой, отметили в пресс-службы.

"Участники пожарных дружин будут заниматься патрулированием и оперативно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу, где сжигают мусор, горит трава и происходят другие нарушения", - добавили в пресс-службе.