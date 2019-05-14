Власти Хабаровского края готовы создать условия для сбыта продукции владельцев дальневосточных гектаров

14.05.19 08:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 мая. Interfax-Russia.ru - В правительстве Хабаровского края разрабатывают механизмы, которые позволят владельцам дальневосточных гектаров более эффективно реализовывать произведенную продукцию.

"Организован сбор предложений от участников федеральной программы. Обобщаются сведения об объемах, наименовании и востребованности реализации продукции. Информацию можно оставить по телефону "горячей линии" - 8 800 100 51 22", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Там отметили, что уже есть успешные практики самостоятельной организации сбыта сельскохозяйственной продукции. Так, фермер Михаил Утробин на своем участке построил молочную ферму и завез первое поголовье коров. Молоко реализуют на фермерских рынках и на интернет-площадке. В начале года семья фермера открыла собственный пункт выдачи практически в самом центре Хабаровска.

Еще один участник программы Сергей Суровцев взял дальневосточный гектар в районе им. Лазо под пчеловодство. Наладил сбыт продукции (мед, иван-чай) через ярмарки выходного дня, на фермерских рынках. В настоящее время оформляет торговую точку в районе набережной Хабаровска.

"Автор проекта по разведению коз на гектаре "Зорькино поле" успешно реализует козье молоко. Продукция пользуется спросом среди хабаровчан. Планы у фермера грандиозные - возродить козоводство в крае, увеличить потомство до 300 голов, получить краевой грант на развитие фермы молочного направления", - отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, в безвозмездное пользование гражданам на территории Хабаровского края предоставлено около 9 тыс. участков. С начала действия федерального закона поступило свыше 18 тыс. заявлений на оформление земли. Граждане выбирают земли под жилищное строительство, предпринимательскую деятельность, туризм и рекреацию. Сельское хозяйство также является достаточно популярным видом разрешенного использования дальневосточных гектаров. Его выбрали около 11% обладателей бесплатных наделов.

В рамках программы "Дальневосточный гектар каждому гражданину РФ", а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, предоставляется право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.

По состоянию на середину апреля 2019 года, в программе "Дальневосточный гектар" принимает участие более 74 тысяч россиян. С ними заключено порядка 51 тысячи договоров, по еще 5,4 тысячам заявлений уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земли и запущен процесс подготовки и подписания договора.