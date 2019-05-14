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14.05.19 09:21
Жители Екатеринбурга провели акцию против строительства храма в центре города
"Вечером 13 мая группа горожан, выступающих против строительства храма и называющих себя "мирным протестом", перешли к откровенным провокациям. Они не только сломали забор и вторглись на стройплощадку, но и, по сути, спровоцировали противостояние с охраной стройплощадки. В этой связи хотелось бы пояснить, что подобные действия мы расцениваем как попытку решать вопросы силовыми методами", - сообщает пресс-служба фонда святой Екатерины, который выступает инициатором строительства.
Отмечается, что возведение храма продолжится.
"В ближайшее время все запланированные работы на площадке будут продолжены", - добавляется в пресс-релизе.
Как сообщали очевидцы, несанкционированная акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга около 19:00 по местному времени (17:00 мск). Согласно фото и видео, опубликованным в соцсетях, люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!".
По данным местных СМИ, акция продолжалась до утра вторника.
В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам.
"Уличные конфликты - это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас - организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре", - написал Е.Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что будет ждать в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны в 16:00 (14:00 мск) во вторник.
"Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга", - добавил Е.Куйвашев.
Екатеринбургская епархия после акции протеста жителей сделала заявление, в котором назвала недопустимым разжигание гражданского противостояния в вопросе строительства собора Святой Екатерины. Священники намерены на месте будущей стройки провести молебен, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
"С прискорбием отмечаем, что в акцию протеста 13 мая была вовлечена молодежь. Располагая сведениями о спланированности акции, (...) призываем горожан быть бдительными", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается, что во вторник в 19:00 на месте строительства храма состоится молебен "об укреплении мира и согласия".
Как сообщалось, после того как в сквере появился забор, ограждающий место будущей стройки храма, жители Екатеринбурга провели несогласованную акцию протеста, которая началась в понедельник вечером и длилась до утра вторника.
Также сообщалось, что в сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор Святой Великомученицы Екатерины.
Часть жителей города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
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