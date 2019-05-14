Иркутский Минлеском незаконно разрешил арендатору увеличить объем рубок в 27 раз

14.05.19 09:17

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Иркутской области признал недействительным соглашение, согласно которому Министерство лесного комплекса региона разрешило заготовителю леса увеличить в 27 раз объем заготавливаемой древесины на арендуемом участке, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Решение принято по иску надзорного ведомства. По итогам проверки оно установило, что изначально компания (ее название не уточняется) арендовала 16 тыс. га леса и получила право на проведение санитарных рубок с ежегодным отпуском древесины 1,2 тыс. кубометров.

В 2016 году Минлеском заключил с арендатором дополнительное соглашение - по нему компания получила право на рубки спелых и перестойных насаждений, а также выборочные и сплошные санитарные рубки. Общий объем заготавливаемой древесины, как указывает прокуратура, вырос в 27 раз.

"Рубки назначены незаконно, без проведения лесопатологического обследования и, как следствие, без надлежащих доказательств невозможности сохранения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций при иных санитарных мероприятиях", - говорится в сообщении.

По факту незаконных рубок в лесничествах СКР по материалам прокуратуры возбудило уголовное дело.

Иркутская область - лидер по заготовке древесины в РФ.