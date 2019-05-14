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14.05.19 10:23
Экологи выступают против выпуска в бухте Средняя косаток из "китовой тюрьмы"
"По имеющейся у "Эковахты Сахалина" информации, ВНИРО, представители Росрыболовства, Минприроды РФ и ряд других участников намерены настаивать на выпуске всех косаток в период 18-20 мая прямо на месте, в бухте Средняя", - говорится в распространенном во вторник сообщении "Эковахта Сахалина".
Экологи заявляют, что это решение противоречит рекомендациям независимой международной экспертной группы, объединенной под эгидой команды известного океанолога Жана-Мишеля Кусто.
"Эксперты команды Кусто, включая и российских, подробно описывают все риски выпуска косаток в бухте Средняя и категорически не рекомендуют этого делать. Косатки, выпущенные на месте их нынешнего содержания, с большой вероятностью не смогут найти себе пищу, поскольку будут находиться в несвойственной им среде, в незнакомых условиях", - говорится в сообщении.
На юге Приморья нет диких косаток, поэтому, узникам "китовой тюрьмы" выпущенным на свободу, придется добывать себе пищу полностью самостоятельно, без какой-либо помощи.
Эксперты рекомендовали выпустить косаток в местах их отлова в прошлом году, либо в акваториях, где обитают дикие косатки.
Доставить косаток в место выпуска готовы корабли Тихоокеанского флота РФ, сообщили экологи Сахалина.
"Заместитель начальника вспомогательного флота ТОФ Александр Валерьевич Шехунов, определенный ранее как ответственное лицо по подготовке этой транспортной операции, в разговоре с руководителем "Эковахты Сахалина" Дмитрием Лисицыным подтвердил эту договоренность и сообщил, что флот по-прежнему согласен помочь и готов рассмотреть конкретное техническое задание с описанием всех параметров транспортировки косаток", - говорится в сообщении.
Экологи напомнили, что в декабре 2018 года заместитель командующего ТОФ контр-адмирал Анатолий Зелинский в ответ на просьбу "Эковахты Сахалина" помочь с транспортировкой косаток и белух к местам их выпуска сообщил, что флот готов оказать такую помощь и выделить необходимые для этого силы и средства.
"Экологическая вахта Сахалина" во вторник сообщила об имеющихся планах выпустить косаток в бухте Средняя, где находится "китовая тюрьма", и заявила, что это опасно для животных. По мнению экологов, выпускать животных нужно в Охотском море, где они были выловлены.
По данным "Экологической вахты Сахалина", консилиум, где будет решаться судьба животных из "китовой тюрьмы", пройдет во вторник в Москве в институте проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН.
Ранее команда известного океанолога Жана-Мишеля Кусто заявила, что всех животных можно реабилитировать и выпустить в дикую природу. Замдиректора ВНИРО Вячеслав Бизиков ранее сообщал, что животные будут выпущены на северо-западе Охотского моря. Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что животных могут выпустить в море в ближайшие месяц-два.
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