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14.05.19 09:56

Императорскому коттеджу и готической капелле в Петергофе вернули исторические цвета

Фото с официального сайта "Музея-заповедника "Петергоф"
14 мая. Interfax-Russia.ru - В Петергофе завершена реставрация императорского дворца "Коттедж" и Готической капеллы, сообщила генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая журналистам в понедельник.

"18 мая в День музейного работника и Международный день музеев в Петергофе состоится торжественное открытие дворца "Коттедж". Для нас это очень большое событие, потому что в последние годы мы много внимания и сил вкладываем в развитие Александрии", - рассказала Е.Кальницкая.

Реставрация дворца началась в 2018 году. В нём была частично заменена кровля, отреставрированы окна, несущие конструкции здания, фасад. Кроме того, императорской даче вернули первоначальный цвет.

"То, что фасад дворца "Коттеджа" выглядит несколько непривычно, - это возврат исторической правде. Было принято решение возвратиться к изначальному цвету фасада. Известно, что раньше дворец был выкрашен в белый и охру, а крыша имела цвет травяной зелени. Сейчас это выглядит несколько необычно, но со временем это войдет в норму", - сказал главный архитектор музея-заповедника Сергей Павлов.

По мнению сотрудников музея, во дворце "Коттедж" представлены лучшие образцы русского и западноевропейского фарфора и стекла второй трети XIX века. Интерьеры украшают картины И.Айвазовского, О.Кипренского, С.Щедрина, С. и М.Воробьевых и других художников.

Параллельно с дворцом в Александрии на реставрацию была закрыта Готическая капелла. Бывшая императорская церковь на сегодняшний день является музеем.

"Готическая капелла - это бывшая домовая церковь императорской семьи, ставшая музеем после революции. Реставрационные работы шли два года. Во-первых, была отбита часть старой штукатурки, которая никуда не годилась. Во-вторых, здание было перекрашено в так называемый цвет "серой извести", в соответствии с историческими документами", - отметил заведующий отделом "Музеи Александрии" Вадим Снакин.

Реставрация капеллы была закончена в 2018 году, и сейчас она открыта для обзора публики.

Дворец "Коттедж" был построен в 1829 году по поручению императора Николая I архитектором Адамом Менеласом. Он создавался как подарок для Александры Федоровны, жены царя, которая не выносила помпезных интерьеров. После завершения строительства коттеджа у императорской семьи возникла необходимость в домовой церкви. К 1834 году неподалёку от дворца была возведен храм в неоготическом стиле.

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