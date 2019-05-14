Глава Мурманской области назначил замгубернатора по ГЧП и двух помощников

14.05.19 10:04

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

14 мая. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил о назначении заместителя губернатора на оперативном совещании в региональном правительстве во вторник.

Новым заместителем губернатора назначена Зоя Санджиева, экс-министр экономики и торговли Республики Калмыкия.

"Санджиева Зоя Олеговна - временно исполняющая обязанности вице-губернатора, которая будет отвечать за государственно-частное партнерство (ГЧП) и за работу с предпринимательством", - сказал А.Чибис, добавив, что З.Санджиева "один из самых эффективных бойцов экономического блока субъектов федерации".

Представляя З.Санджиеву членам правительства Мурманской области, глава региона отметил, что необходимо создать инфраструктуру для работы с инвесторами. Он установил для нового замгубернатора задачу: до 1 сентября десять новых ГЧП-проектов в виде, как минимум, соглашений о намерениях и понятных дорожных карт по реализации.

Кроме того, А.Чибис объявил о назначении двух помощников - выходцев из Минстроя РФ. Ольга Вовк будет отвечать за вопросы городской среды, Зинаида Разживина - за направления "Цифровая экономика" и "Умный город".

Ранее А.Чибис назначил заместителями губернатора бывшего директора департамента городской среды Минстроя РФ, экс-начальника национального центра компетенций "Умный город" Оксану Демченко и бывшего замдиректора департамента городской среды Минстроя РФ, экс-администратора проекта "Умный город" Марию Дерунову.