Свердловская область направит на замену лифтов в домах более 500 млн рублей

14.05.19 10:08

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 мая. Interfax-Russia.ru - Свердловская область направит в 2019 году на замену лифтов в многоквартирных домах 510 млн рублей, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Всего в этом году планируется заменить 238 старых лифтов в семи городах региона - Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Заречном, Рефтинском и Краснотурьинске. Работы будут финансироваться за счет бюджетных источников (200 млн рублей - из областного бюджета, 162 млн рублей - из местных бюджетов) и средств собственников (148 млн рублей).

По данным регионального МинЖКХ, потребность муниципалитетов в замене лифтового оборудования составляет около 2,8 тыс. единиц.

Первые работы по установке нового оборудования начнутся летом и будут завершены до конца текущего года.