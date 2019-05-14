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14.05.19 10:18

Минвостокразвития предлагает снижение налогов на весь период инвестпроектов в Арктике

© РИА Новости. Вера Костамо
14 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вынесло на общественное обсуждение вариант преференций для проектов в Арктике. Соответствующие материалы размещены regulation.gov.ru.

Ранее обсуждалось 2 варианта налоговых льгот для резидентов арктической зоны. Первый предусматривал, что налог на прибыль организации, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество и земельный налог устанавливаются в размере 0% в течение 10 лет для проектов до 100 млрд рублей и 15 лет - для проектов от 100 млрд рублей и выше. Ставка страховых взносов - 7,6% вместо 30% в течение тех же сроков, что и предыдущие налоговые льготы.

Второй вариант предусматривал значительное снижение налогов, но их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта. Минвостокразвития предлагает в качестве базового именно второй вариант.

Замглавы ведомства Александр Крутиков, курирующий Арктику, в интервью "Интерфаксу" отметил, что льготы будут предоставляться только новым проектам. В предлагаемой редакции закона обозначены 4 типа инвестиционных проектов: добыча углеводородов на шельфе, добыча углеводородов на континентальной части, сжижение природного газа и иные проекты.

По словам А.Крутикова, для всех не углеводородных, то есть "иных" проектов предусматривается: 7% налог на прибыль, льготный коэффициент НДПИ 0,3, 0% - налог на имущество и землю и 7,6% вместо 30% - страховые взносы.

Льготы для СПГ-проектов предлагаются следующие: 7% налога на прибыль, 0% налог на имущество и землю, 7,6% - страховые взносы, а также повышающий коэффициент 3,5 к расходам на геологоразведочные работы при расчете налога на прибыль. Кроме того, добавляется нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет с начала добычи, по истечении 12 лет начинает начисляться НДПИ по действующим сегодня ставкам.

Для шельфовых активов: коэффициент территории добычи применительно к НДПИ в размере 0,15, налог на прибыль - 3%, налог на имущество - 0%, страховые взносы во внебюджетные фонды - 7,6% и тот же самый коэффициент 3,5 к геологоразведке.

"Аналогично шельфовой прописана модель для новых углеводородных активов на континенте. За исключением двух моментов. Первое - налог на прибыль 7% с зачислением в региональный бюджет, второе - предлагается ограничить круг получателей этого типа льгот, в связи с чем отдельно в законе прописывается, что для получения преференций углеводородные активы на суше должны соответствовать требованиям, которые установит правительство России. Дело в том, что сегодня значительная часть российских нефти и газа добывается в Арктике именно на сухопутной территории. И далеко не все из них имеют отрицательную экономику, многие месторождения работают в инфраструктурно обустроенных провинциях", - сказал А.Крутиков.

Он подчеркнул, что определению базовой конструкции налоговых льгот для Арктики предшествовал тщательный анализ финансовых моделей разных проектов, которые уже реализуются в Арктике, и тех, которые только планируются: "Мы смотрели проекты "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Роснефти" (MOEX: ROSN), проекты, связанные с добычей угля, с химическими производствами. Благо, инвесторы пошли нам навстречу и предоставили такую возможность. Кстати, из изучаемых проектов не оказалось ни одного, который был бы прибыльным, реализуйся он в Арктике без преференций в обычных налоговых условиях. Были даже проекты, в которых стоимость доставки грузов строительных материалов выше, чем сами строительные материалы".

"В результате анализа мы увидели, что схема, когда в Арктике применяются минимальные ставки налогов на весь срок реализации проекта, формирует наибольший экономический эффект. Только при таком варианте, например, большая часть шельфовых проектов становится эффективной", - пояснил замглавы Минвостокразвития.

Полный текст интервью читайте на сайте Интерфакса.

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