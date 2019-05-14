Пожароопасный сезон начался в Мурманской области

14.05.19 10:29

© РИА Новости. Константин Чалабов

14 мая. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области во вторник начался пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на приказ министра природных ресурсов и экологии Заполярья.

"С начала пожароопасного сезона правилами пожарной безопасности в лесах запрещается разводить костры в неустановленных местах, бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы", - говорится в релизе.

В ведомстве отмечают, что сообщить о природном пожаре можно по прямой линии лесной охраны.

Ранее начальник регионального главка МЧС Руслан Назаров сообщал журналистам, что в Мурманской области опасаются повторения лесных пожаров 2018 года и готовятся к возможным ЧС.

Всего в сезон 2018 года в лесах Мурманской области было зарегистрировано 169 пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 11 тыс. га - это второй по величине показатель за почти 60 лет наблюдений в регионе. В тушении принимали участие специалисты из Коми, Архангельской и Вологодской областей, республики Марий-Эл и Карелии. Был введен режим ЧС. На ликвидацию последствий возгораний необходимо направить более 122 млн рублей.