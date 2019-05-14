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14.05.19 10:51
Авиакомпания "ЮТэйр" оштрафована за 10-часовую задержку рейса
"Установлено, что 31 января 2019 года был задержан вылет рейса авиакомпании "ЮТэйр" NЮТ-266 по маршруту Курган-Москва. Задержка рейса произошла по технической причине, в связи с неисправностью воздушного судна", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура установила, что компания не предоставила резервное воздушное судно для выполнения рейса, чем нарушила требования воздушного законодательства. Пассажирам пришлось ожидать отправления борта почти 10 часов.
По факту выявленных нарушений Сургутская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).
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