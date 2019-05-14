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14.05.19 10:51

Авиакомпания "ЮТэйр" оштрафована за 10-часовую задержку рейса

© РИА Новости. Виталий Аньков
14 мая. Interfax-Russia.ru - Мировой судья Ханты-Мансийска признал авиаперевозчика "ЮТэйр" виновным в административном правонарушении и назначил ему 100 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что 31 января 2019 года был задержан вылет рейса авиакомпании "ЮТэйр" NЮТ-266 по маршруту Курган-Москва. Задержка рейса произошла по технической причине, в связи с неисправностью воздушного судна", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура установила, что компания не предоставила резервное воздушное судно для выполнения рейса, чем нарушила требования воздушного законодательства. Пассажирам пришлось ожидать отправления борта почти 10 часов.

По факту выявленных нарушений Сургутская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

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