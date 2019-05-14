Печать английского короля Карла II нашли псковские археологи

14.05.19 11:04

© РИА Новости. А. Фирсов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Археологи обнаружили английскую свинцовую печать XVII века во время раскопок у Поганкиных палат в Пскове, сообщает областное Археологическое общество.

Специалисты отмечают, что находка относится ко времени короля Карла II Стюарта (1660-1685 гг.), времени расцвета и могущества псковского купца Сергея Поганкина.

"Обнаружение английской государственной свинцовой печати в Пскове говорит о том, что С.Поганкин заключал торговые сделки на государственном уровне", - говорится в сообщении.

С.Поганкин был одним из богатейших людей на Руси в XVII веке. Ему принадлежал один из четырех российских денежных дворов.