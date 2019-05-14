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14.05.19 11:10
Власти Ялты грозят штрафами арендаторам пляжей, не успевшим подготовиться к турсезону
"Курортный сезон торжественно открыли 1 мая, но на пляжах до сих пор идут подготовительные работы: на волнорезах, не оборудованы солярии, не работают медпункты, пляжные карты не выровнены после зимних штормов", - цитирует А.Челпанова пресс-служба администрации Ялты.
На некоторых объектах, "и вовсе никаких работ не ведется", возмутился сити-менеджер курорта.
Арендаторы прибрежных территорий должны следить и за порядком и на прилегающих к пляжам территориях, добавил А.Челпанов.
"Выход из ситуации вижу следующий: наказывать рублем. Штраф - от 30 тысяч рублей. Если ничего не поменяется и после этого - пересмотрим договоры аренды", - подчеркнул глава администрации Ялты.
Ялта - город на юге Крыма с населением порядка 80 тысяч человек, популярный у россиян курорт.
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