Власти Ялты грозят штрафами арендаторам пляжей, не успевшим подготовиться к турсезону

14.05.19 11:10

Фото отдела информполитики администрации Ялты

14 мая. Interfax-Russia.ru - Арендаторов пляжей в Ялте (Крым), которые не успели подготовить объекты к началу курортного сезона 2019 года, оштрафуют, заявил глава администрации города Алексей Челпанов.

"Курортный сезон торжественно открыли 1 мая, но на пляжах до сих пор идут подготовительные работы: на волнорезах, не оборудованы солярии, не работают медпункты, пляжные карты не выровнены после зимних штормов", - цитирует А.Челпанова пресс-служба администрации Ялты.

На некоторых объектах, "и вовсе никаких работ не ведется", возмутился сити-менеджер курорта.

Арендаторы прибрежных территорий должны следить и за порядком и на прилегающих к пляжам территориях, добавил А.Челпанов.

"Выход из ситуации вижу следующий: наказывать рублем. Штраф - от 30 тысяч рублей. Если ничего не поменяется и после этого - пересмотрим договоры аренды", - подчеркнул глава администрации Ялты.

Ялта - город на юге Крыма с населением порядка 80 тысяч человек, популярный у россиян курорт.