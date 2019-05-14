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14.05.19 11:15

Комплекс Филаретовского училища в Москве взят под охрану

Фото с официального сайта мэра Москвы
14 мая. Interfax-Russia.ru - Архитектурный ансамбль бывшего Филаретовского женского епархиального училища включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Там пояснили, что в ансамбль входит трехэтажный учебный корпус в Большом Козловском переулке (дом 6, строение 1), два двухэтажных флигеля в Малом Харитоньевском переулке (дом 5, строения 1 и 2), а также расположенная между ними ограда с каменными пилонами (декоративными столбами) и узорчатыми металлическими решетками.

"Ансамбль зданий был возведен в 1864 году по проекту архитектора Александра Вивьена. Учебный корпус и флигели, где жили воспитанницы, автор оформил в стиле эклектика", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Филаретовское женское епархиальное училище было названо в честь основателя - митрополита Филарета. Изначально в нем учились сироты и дочери бедного духовенства в возрасте от семи до 16 лет. Но затем в ряды воспитанниц стали принимать и представительниц купеческих семей.

После революции комплекс зданий перешел во владение Московского политехникума.

"Статус объекта культурного наследия обеспечивает комплексу бывшего Филаретовского женского епархиального училища охрану государства",- подчеркнул А.Емельянов.

Он напомнил, что за последние семь лет охранный статус получили около 700 памятников. Из них более 370 - выявленные объекты культурного наследия, а около 330 - объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

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